محترف الاهلي مستمر مع الفريق - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أكد والد اللاعب محمد عبد الشافي، محترف النادي الأهلي أن اللاعب لن يرحل عن صفوف فريقه الحالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير قد ربطت المدرب السويسري كريستيان غروس بطلب التخلص من الظهير المصري مع التفكير في ضم محترف جديد للفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقال والد لاعب الزمالك المصري السابق :” محمد يتمتع بحب كبير من الجماهير السعودية، وإذا رحل عن الأهلي، فسيعود إلى الزمالك ”.

وأضاف :” ابني تربى في الزمالك، ورحل من النادي، وأنا واثق أن مرتضى منصور، رئيس النادي، سيقف بجانبه لأن نجلي كان مظلومًا ”.