 " التعليم " تحذر من استخدام هذه الآلة أثناء تأدية الاختبارات - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 13

    مايو

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” التعليم ” تحذر من استخدام هذه الآلة أثناء تأدية الاختبارات

” التعليم ” تحذر من استخدام هذه الآلة أثناء تأدية الاختبارات
طلال الغامدي(صدى):

حذرت وزارة التعليم جميع طلاب المرحلة الثانوية، من استخدام الآلة الحاسبة البيانية؛ بسبب إمكانية برمجتها وتسجيل معلومات عليها أثناء تأدية الاختبارات، وسمحت لطلاب الصف الثالث المتوسط فقط، باستخدام آلة حاسبة في اختبارات مادة الرياضيات.

يذكر أن وزارة التعليم قد أصدرت -في وقت سابق- قرارًا بذلك، ونص قراره على استخدامها في الدروس، وفي الاختبارات لطلاب المرحلتين الثانوية والمتوسطة عدا طلاب الصف الأول والثاني المتوسط الذين سمح لهم باستخدامها خلال الدروس فقط.

 


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