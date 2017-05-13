صفقة أسلحة أمريكية للمملكة تقدر بـ 300 مليار دولار قبل زيارة ترمب - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف مسؤول بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تعتزم استكمال سلسلة من صفقات الأسلحة للمملكة تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار، وقد تزيد لتصل في النهاية إلى 300 مليار دولار خلال عشر سنوات.

وأوضح المسؤول أنه جاري ترتيب الصفقات التي تدخل مراحلها الاخيرة كي تتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمملكة المقرر لها 23 مايو الجاري، بحسب «رويترز».

وتشمل الصفقات أسلحة أمريكية، وصيانة، وسفنا، والدفاع الجوي الصاروخي، والأمن البحري، وتهدف إلى مساعدة المملكة على تعزيز قدراتها الدفاعية ضد التهديدات التي تواجهها.