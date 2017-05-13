كوريا الشمالية: سنتحاور مع أمريكا إذا أصبحت الظروف مواتية - صحيفة صدى الالكترونية

بيونج يانج(صدى):

أفادت تشوي سون هوي مدير عام شؤون الولايات المتحدة بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، اليوم السبت، بأن بيونج يانج ستجري حوارا مع الإدارة الأمريكية إذا كانت الظروف مواتية لذلك.

وأضافت تشوي سون هوي، في تصريح صحفي في بكين لدى توجهها من النرويج عائدة إلى كوريا الشمالية، ردا على سؤال إذا كانت كوريا الشمالية مستعدة لإجراء محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «سنجري حوارًا إذا توافرت الظروف»، وفقا وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء.

وعندما سئلت تشوي عما إذا كانت كوريا الشمالية مستعدة أيضًا لإجراء محادثات مع الحكومة الجديدة في سول برئاسة الرئيس مون جيه-إن، أفادت «سنرى».