تطوير لقاح للقضاء على سرطان البروستات - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

طور علماء لقاحاً لعلاج سرطان البروستات، يحفز الجهاز المناعي لقتل الخلايا السرطانية، عبر وقف انتشار الأورام وانكماشها، بعد تلقي العلاج بأقل من تسعة أشهر.

ووجد الباحثون في مستشفى راديوم النرويجي أن اللقاح أوقف انتشار السرطان عند 77% من المرضى، من خلال التجربة السريرية، إذ انكمش عند 45% من المرضى، فيما استقرت حالة 17 مريضا ضمن 22 مصابا بسرطان غدة البروستاتا.

ووفقا لبحوث بريطانيا التي يصاب فيها واحد من بين كل 8 رجال، فإن اللقاح فعال لأنه لا يؤدي إلى آثار جانبية مماثلة للناتجة عن العلاج الكيميائي والإشعاعي.