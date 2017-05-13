تطوير لقاح للقضاء على سرطان البروستات - صحيفة صدى الالكترونية

تطوير لقاح للقضاء على سرطان البروستات
طور علماء لقاحاً لعلاج سرطان البروستات، يحفز الجهاز المناعي لقتل الخلايا السرطانية، عبر وقف انتشار الأورام وانكماشها، بعد تلقي العلاج بأقل من تسعة أشهر.
ووجد الباحثون في مستشفى راديوم النرويجي أن اللقاح أوقف انتشار السرطان عند 77% من المرضى، من خلال التجربة السريرية، إذ انكمش عند 45% من المرضى، فيما استقرت حالة 17 مريضا ضمن 22 مصابا بسرطان غدة البروستاتا.
ووفقا لبحوث بريطانيا التي يصاب فيها واحد من بين كل 8 رجال، فإن اللقاح فعال لأنه لا يؤدي إلى آثار جانبية مماثلة للناتجة عن العلاج الكيميائي والإشعاعي.
راكان الجهني[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 1 ساعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أتمنى من الجميع التقدّم بخطابات جماعية تحمل أكبر عدد من اسماء وتواقيع مواطني كل دولة للمطالبة بــــــ:
1/ضرورة عمل دورات (إلزامية) للمقبلين على الزواج “رجالاً ونساءً” وكذلك المتزوجين سابقاً الذين لم يلتحقوا بمثل هذه الدورات ، أيضاً دورات لتربية الأبناء والبنات ، فيوجد لدى الناس الكثير من الجهل والمفاهيم المغلوطة عن الحياة الزوجية وبحاجه لتوعيتهم وتثقيفهم في جميع جوانب الحياة الزوجية ، ولكي يعرف كلاً من الزوج والزوجة الطبيعة البشرية لكل منهما ، للحد من حالات الطلاق المنتشرة بكثرة ، والعنف الأسري بكافة أنواعه ، خاصة العنف الجنسي مع الزوجة الذي يتحرّج الجميع من مناقشته والبحث له عن حلول ، والأسوأ أن يكون ليلة الدخلة للأسف الشديد ، مما يترتب عليه آثار سلبية تؤدي لأمراض وعُقد نفسية للزوجة ، فالبعض يعتقد أن متعة الجماع بالعنف أو بكثرة الجماع ، ويجهل أن متعة الجماع تكون بالإكثار من المداعبات قبل الجماع ، فكلما كان وقت المداعبة أكثر كلما زادت متعة الجماع ، وكذلك لإكسابهم مهارات تُدخل على الأُسر الحب والسعادة والرومانسية ، فالطلاق يتسبب بتشتت الأُسر ، ويحرم المرأة المطلّقة من حقوقها الشرعية ، فالمطلّقة من النادر أن تتزوج مرة أُخرى ، كذلك يجعل الأبناء عرضة لدخول عالم المخدرات والإرهاب بسبب بُعد الوالدين عن متابعتهم ورعايتهم ، طبعاً أنا ذكرت أن تكون الدورات (إلزامية) لأن البعض يعتقد أن الحياة الزوجية لاتحتاج لدورات فيضيع على نفسه فوائد عظيمة ، فالحياة الزوجية بحر واسع وقد غرق فيه الكثير للجهل وعدم الوعي ، والدليل كثرة حالات الطلاق ، فلابد من التزوّد بالمعرفة والوعي قبل الإبحار ، فالإنسان يحتاج دورات لكل مجال وفي كل مرحلة من حياته ليكون متقناً .
2/نظام يسجل سبب الطلاق أو الخُلع في كل واقعة طلاق أو خُلع ، وذلك من خلال التحقق عن السبب بسماع أقوال الطرفين(الزوج وزوجته) مع الحرص بأن لايكون في النظام ثغرات يستغلها البعض لإخفاء السبب الحقيقي للطلاق أو الخُلع ، ويدفع ثمنها من يريد الزواج بمن وقع لهم طلاق أو خُلع ، وإلزام من يريد الزواج بمن وقع لهم طلاق أو خُلع “رجل أو إمراة” الإطلاع على سبب الطلاق أو الخُلع ، لكي يكون الجميع على بـيّـنـة ، منعاً لتكرار المعاناة والسلبيات التي حدثت في الزواج الأول مرة أخرى ، وجود هذا النظام سيجعل الجميع يرتدع عن التصرفات السلبية و لايتساهلون بالطلاق ويفكرون ألف مرة بالموضوع قبل وقوع الطلاق ، لأنه ليس من السهل الحصول على زواج جديد ، فمن جانب الرجل يوجد هناك من يطلقون زوجاتهم ويتزوجون بعد كل فترة ، ليس بسبب عدم توافق بين الزوجين أو بسبب مقنع ، بل من أجل (التجديد) لاأكثر ويتفاخرون بذلك أمام الناس ، ويتحجج الزوج بأن زوجته الأولى تعاني من مرض نفسي أو غير ذلك من الحجج الواهية ، كذلك يوجد من يطلّق زوجته بسبب تافه مثل امتناع الزوجة عن إعطائه من راتبها أو بسبب اختلاف الميول الرياضية وغير ذلك من الحماقات ، فالمرأة المطلّقة من شبه المستحيل أن تتزوج مرة أخرى ، وبذلك تُحرم من حقوقها الشرعية التي منحها الله إيّاها ، وإن كان لديها أبناء فهذه مصيبة أخرى ، فأبنائها عرضة للإنخراط في تهريب المخدرات والإرهاب ، بسبب رجل مستهتر أناني يبحث عن رغباته غير مُبالي بما سببه من شتات لطليقته وأبنائه ، ومن جانب المرأة التقصير في واجبات الزوج أو سوء العشرة مع الزوج ، إلى آخره ، فحفاظاً على النسيج الإجتماعي من التشتت ، أتمنى الإسراع بسن هذا القانون .
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وهذه نصائح يجب العمل بها قبل الإقدام على الزواج:
1/كثرة الدعاء دائماً بأن يرزقك الله بشريك حياة صالح ذو دين وخُلق ، مع ذكر بقية المواصفات التي تريد في شريك حياتك ،، والحذر الحذر من التركيز على صاحب المال ونسيان بقية الصفات الحميدة ، فكثير من الناس يركز على صاحب المال وينسى بقية الصفات مما يشوب حياتهم الزوجية الكثير من المشاكل والتنغيص وربما تنتهي بالطلاق ، فالمال ليس كل شي
2/الحرص على أداء صلاة الإستخارة
3/خاص للفتيات: أحرصي أشد الحرص على حسن أختيار شريك حياتك حتى لاينتهي بك المطاف بالطلاق “لاسمح الله” فالمطلقة من النادر أن تتزوج مرة أخرى
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