كاتبة توضح خطوات تربية الفتاة على الرشد والمسؤولية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشفت الكاتبة مها الشهري، عن الخطوات التي يجب اتخذها لتربية فتاة على الرشد والمسؤولية، مشيرة إلى أن ما تعيشه المرأة اليوم نتاج تنشئة اجتماعية وتاريخ طويل من التهميش أدى إلى أن انشغالها بتوكيد ذاتها وإثبات أنها لا تقل أهمية عن الرجل.

وأوضحت الشهري، عدة خيارات للتربية الرشيدة للفتاة في مقال بعنوان « كيف تربي فتاة مسؤولة؟» بصحيفة عكاظ، قائلة: «هناك خيارات تجنب المجتمع أسباب الصراع وتربي الأبناء على الرشد والمسؤولية، تبدأ من التنشئة الصحيحة وعدم التمييز بين الإناث والذكور ووضع الصواب والخطأ لكل منهما في ميزان واحد، إضافة إلى تحسين تصورات كل جنس عن الآخر».

وتابعت: «ولعل أهم المسائل وأكثرها تعقيدا التي تعاني منها الفتاة هي النظر إليها بمنظار الخطيئة التي تجعلها في محل سوء الظن دائما، كذلك الخوف المفرط والرقابة المباشرة التي لا تربي الفتاة على المسؤولية، لأنها ستظل مشغولة بالدفاع عن نفسها وتبرئة مواقفها حتى تلك التي لم تتعمد أن تخطئ فيها، إنها في بعض الحالات وعند بعض الأسر تكبر في ظل فقدان الاستقرار النفسي والعاطفي من دون ذنب، حينها يكون التعسف سبيلا لتطهير تلك التصورات التي تتهم بها المرأة».

واختتمت الشهري مقالها بـ«قد تخرج الفتاة إلى تصرفات غير مسؤولة بسبب تلك التنشئة، فهي في ظل التعسف تفقد القدرة على الثقة بذاتها ومحيطها، ومن ذلك فإن لها الحق أن تنشأ على الحرية وتحمل المسؤولية، يجب أن نعزز في الفتاة ثقتها بنفسها ونؤمن لها الحصول على مناخ أسري متعاطف مبني على الحوار والثقة، فالفتاة في كل الأحوال هي المسؤولة الوحيدة عن حسن تصرفاتها أو سوئها وأن تقع في الأخطاء وتتعلم منها بحسن التوجيه دون إهانة، بل يجب أن تجد أسرتها المعينة في تحفيزها على تجاوز أي نوع من المشكلات، فالنضج لا يأتي الإنسان إلا من تجاربه وأخطائه، لكن بعض الأسر تتعامل مع الفتيات وكأنهن مخلوقات من خارج المنظومة البشرية، بينما خطيئة الفتاة تكلفها حياتها مع الأسف.»