عضو بالشورى يطالب بإنشاء صندوق جديد لـ«التقاعد» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد عضو مجلس الشورى خليفة الدوسري، ضرورة إنشاء صندوق جديد للتقاعد، يسهم في حل وتفادي مشكلات الصندوق الحالي، مشددا على ضرورة أن يكون للصندوق الجديد إدارة واستثمارات جديدة، وأن تكون انطلاقته من العام الحالي.

وطالب الدوسري، بتأمين صحي للمتقاعدين، حتى تكون حياتهم أكثر استقراراً، مشيرا إلى أن تكون نسبة الاستقطاع من الصندوق أقل من النسبة الحالية، حتى تعود الفائدة على الدولة والموظف وأرباب العمل.

وأضاف: «بالإمكان إدخال جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذا الصندوق، بحيث يتفادى الأخطاء السابقة»، مشيرا إلى ضرورة عدم تكرار وجود كرة الثلج التي كانت تتكرر في الصناديق القديمة، مؤكدا عدم ضرورة أن تكون إدارة الصندوق الجديدة بأعداد كبيرة، كما هو المعمول به حاليا، مع الاستفادة من الصناديق الاستثمارية الموجودة لإدارة رأس المال في البداية.