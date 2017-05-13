استيراد 500 ألف طن من المحاصيل الزراعية المصرية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، إن المملكة تستورد 500 ألف طن سنويا من محاصيل الزراعة المصرية بقيمة تتراوح بين 220 و250 مليون دولار.

وأشار الوكيل إلى مطالبة وزير التجارة المصري المهندس طارق قابيل، بزيادة الصادرات الزراعية للمملكة في إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وزيادة حركة التبادل التجاري، مؤكدا ضرورة الارتقاء بجودة المحاصيل الزراعية المصدرة لزيادة نسبة الصادرات الموجهة للمملكة عقب تطبيق معايير جديدة للمنتجات الزراعية خصوصا على الخضراوات والفواكه، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأكد أن اتحاد الصادرات والواردات التابع لوزارة التجارة المصرية يهدف إلى زيادة الصادرات الزراعية إلى المملكة بأكثر من 300 مليون دولار، بما يساهم في دعم الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة.