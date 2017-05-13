إخلاء طائرة في ألمانيا بعد سماع محادثة مشبوهة - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

أخلت السلطات الألمانية، طائرة في مطار كولونيا بون، مساء أمس الجمعة، بعدما قال ركاب إنهم سمعوا محادثة مشبوهة.

وأكدت الشرطة الألمانية، أن ركابًا أبلغوا الطاقم بأن لديهم «مخاوفاً بشأن سلامة الرحلة»، وتم تفتيش الطائرة والأمتعة ولكن لم يتم العثور على أي شيء مشبوه، وتم إلغاء الرحلة في وقت لاحق.

وقالت صحيفة «اكسبريس» الألمانية، إن شخصين قاما فجأة وغادرا الطائرة بينما كانت تستعد للاقلاع، ورفض الركاب والطاقم مواصلة الرحلة التي كانت مقررة إلى مدينة بالما دي مايوركا في أسبانيا بسبب وجود رجل مشبوه على متن الطائرة.