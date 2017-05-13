3 انفجارات تهز طرابلس بليبيا - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

هزت 3 انفجارات قوية العاصمة طرابلس فجر اليوم السبت، حيث تصاعد الدخان وألسنة اللهب من حديقة الحيوان بمنطقة أبوسليم، التي تتخذها مجموعة مسلحة تعرف بـ«ميليشيا غنيوة» مقرًا لها.

وأوضح مصدر بالعاصمة طرابلس، أن أصوات انفجارات عنيفة سمعت بمنطقة أبوسليم وطريق المطار بطرابلس، بينما تداول رواد صفحات موقع فيسبوك صورًا قالوا إنها لأعمدة الدخان المتصاعدة من مقر ميليشيا غنيوة بعد تعرضه للقصف.

وتضاربت المعلومات حول أسباب الانفجارات، ورجحت بعض المصادر أن يكون السبب انفجار سيارة مفخخة، بينما أفادت مصادر أخرى أن سبب الانفجار هو قصف صاروخي دقيق.