مصادر توضح حقيقة منع الحفلات القبلية الخاصة للخريجين - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أكدت مصادر مطلعة، عن صدور توجيهات بمنع القبائل من إقامة حفلات خاصة لأبنائها من خريجي المعاهد والكليات العسكرية احتفالا بتخرجهم، وذلك لكون تلك الاحتفالات قد تزيد من روح العصبية القبلية والمناطقية.

وكشفت المصادر، أن الآونة الأخيرة شهدت إقامة العديد من تلك الاحتفالات بقصد التباهي والظهور الإعلامي، على الرغم من أن الدولة تنظم احتفالات خاصة للخريجين ذات طابع وطني، بحسب صحيفة عكاظ.