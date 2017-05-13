المرور: شرط وحيد لشراء أو استئجار مركبة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور، أمس الجمعة، منع أي شخص غير مسجل بـ«أبشر» من شراء أو استئجار مركبة، وذلك بعد تطبيق المرحلة الثالثة من مشروع المعيار الثنائي للتحقق من الهوية «الإقامة»، والذي سيمنع أي شخص من شراء أو استئجار مركبة ما لم يكن مسجلا مسبقا ببوابة وزارة الداخلية «أبشر»، منعا للتزوير.

وقالت الإدارة، إن من يرغب في شراء أو استئجار مركبة عليه إرسال رمز التحقق إلى رقم الجوال الموثق لإدخاله بنظام «تم» كشرط لإتمام العملية المطلوبة، وذلك تفاديا لشراء أو استئجار مركبات باسم شخص دون علمه وموافقته بموجب وثائق مزورة، داعية الجميع بالتسجيل في «أبشر» وتفعيل الحساب الخاص عبر القنوات الإلكترونية المتاحة.