الفيصل يبحث تطوير مكة لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي البيت الحرام - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير المنطقة خالد الفيصل، ضرورة بذل كل الجهود لتطوير العاصمة المقدسة وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي البيت الحرام.

وأضاف الفيصل: «لا يوجد لدينا أهم من مدينة مكة المكرمة التي لها مكانتها الخاصة في قلب كل مسلم، لذا يتوجب علينا أن نبذل الغالي والنفيس لتطوير وتنمية هذه البقعة التي خصنا الله بشرف خدمتها وخدمة ضيوف الرحمن وقاصديها».

واستعرض خلال الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية للهيئة، مشاريع المشاعر المقدسة الحالية التي بدأ العمل في تنفيذها استعداداً لموسم الحج المقبل، وتشمل تحسين الخدمات الحالية بشكل كبير لمواكبة زيادة أعداد الحجاج، وتطوير مشعر عرفات بزيادة الطاقة الاستيعابية لإسكان الحجاج بالمشعر في خيام حديثة مقاومة للحريق، وتظليل ممرات الجمرات والطرق المؤدية لمحطات القطار، وتأمين شبكة متكاملة من الخدمات.

وأطّلعت اللجنة على المشاريع الحالية لتطوير مشعر مزدلفة الرامية لتأهيل وتنظيم ورفع كفاءة مواقع نزول الحجاج بالمشعر وربطها بمنظومة النقل الترددي، وتأمين شبكة متكاملة من الخدمات لضيوف الرحمن، إلى جانب مشاريع صيانة وتشغيل دورات المياه بالمشاعر المقدسة «منى، ومزدلفة، وعرفات»، بجانب آليات تطوير المشاريع الريادية وربط المحافظات وإيجاد وتفعيل معايير استدامة التنمية وتكاملها مع المخططات الاستراتيجية المعتمدة، وتوفير بيئة حضرية جاذبة، عبر تطبيق معايير الجودة في عمليات التخطيط، مؤكداً التركيز على تفعيل متوازن للمخططات الاستراتيجية المعتمدة، واعتماد تقنية المعلومات شريكاً استراتيجياً للأعمال، من خلال تطوير منظومة متكاملة ومترابطة لإدارة المعرفة، بما يزيد فعالية الأعمال والتحول إلى التعاملات الذكية والتكامل الإلكتروني مع الجهات المعنية.