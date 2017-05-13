«اقتصادية الشورى» ترفض استمرار دعم الحكومة للكهرباء والماء - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

رفضت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، توصية تطالب باستمرار دعم الحكومة للكهرباء والماء.

وتضمنت التوصية التي رفضتها اللجنة «استمرار دعم الكهرباء والماء مراعاة لشريحة كبيرة من المواطنين الذين لا يشملهم الدعم المالي، وكذلك أسر الأجانب التي يعمل عائلها بأجور منخفضة».

ويوضح مقدم التوصية أن الأسر المتوسطة الدخل بالكاد يكفي دخلها لتلبية حاجاتها المتعددة والمتجددة، موضحا أن هناك عشرات الآلاف من الأسر الأجنبية المستوطنة في المملكة التي ترى أن ليس لها وطنا بديل غير المملكة ويعمل عائلها في خدمة الأسر بأجور منخفضة في الغالب، وبالتالي فإن رفع الدعم عن الكهرباء والماء يجعلها غير قادرة على دفع تكاليف هذه الخدمة، ما قد يضطرها إلى توفير تكاليف هذه الخدمات من خلال ممارسات يصعب علاجها.