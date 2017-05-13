إسرائيل تعتزم عرض مقترح إقامة جزيرة صناعية قبالة سواحل غزة على ترمب - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

يعتزم وزير الاستخبارات والنقل في الحكومة الإسرائيلية يسرائيل كاتس، عرض مقترح إقامة جزيرة صناعية قبالة سواحل قطاع غزة، على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال زيارته المرتقبة في مايو.

وأفادت القناة الإسرائيلية الثانية، أمس الجمعة، بأن إقامة جزيرة صناعية سيكون اقتراحًا قد يرغب ترمب بسماعه، لأنه يريد استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما يريد سماع اقتراحات قد تدعم عملية السلام، مشيرة إلى أن بناء جزيرة صناعية قبالة سواحل غزة قد تسهم باستئناف المفاوضات بين الطرفين.