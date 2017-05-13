بالفيديو والصور.. احتجاز مركبات وغرق منازل إثر الأمطار الغزيرة والسيول على الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني في الطائف عمليات إنقاذ العالقين في السيول، بسبب هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها الأودية متسببة في إعاقة الحركة المرورية، فيما تعرضت بعض المنازل والمركبات للغرق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورا تظهر جريان المياه بسبب الأمطار الغزيرة والسيول بالأودية حتى المنازل ما تسبب في تعطل الحركة المرورية، مؤكدين أن أودية الشواحط والشهران والقعرة ورخمات ومرتد سالت بفضل السيول والأمطار، مشيرين إلى غرق المنازل بمياه الأمطار في مركز الفيصلية.