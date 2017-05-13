بالفيديو.. تجول 3 مسلحين ملثمين في أزقة حي المسورة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح تجول عناصر إرهابية مسلحة يرتدون زيا موحدا أسود اللون وأقنعة على وجوههم في أحد الأزقة الضيقة بين المنازل المهجورة بحي المسورة في العوامية في القطيف.

وأظهر الفيديو الذي تم تصويره بكاميرا مراقبة، تجول 3 عناصر إرهابية حاملين أسلحة آلية في وضع مضطرب نتيجة الملاحقات الأمنية لهم، حتى تيقن أحدهم بكاميرا المراقبة فحركها إلى أعلى بواسطة البنقدية التي بحوزته ووقف الآخران يتابعان الموقف وسط ترقب شديد منهم خوفا من استهدافهم.

وأعلنت وزارة الداخلية، مساء أمس الجمعة، عن مقتل طفل سعودي ومقيم باكستاني وإصابة 10 أشخاص منهم 6 مواطنين؛ إثر قيام عناصر إرهابية بإطلاق النار بعشوائية وبكثافة على المارة وعابري السبيل ورجال الأمن المتواجدين في أحد مواقع حي المسورة.