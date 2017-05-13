«كهربا» يبعث برسالة هامة إلى «جمهور الاتحاد» بعد «خطوبته» - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أرسل المحترف المصري في صفوف نادي الاتحاد محمود عبدالمنعم «كهربا»، رسالة إلى الجمهور الاتحادي وذلك بعد اتمام خطبته على ابنة الحارس المصري عصام الحضري أمس الجمعة.

وأكد كهربا، اقترابه من إكمال مشواره الاحترافي في صفوف فريق الاتحاد، مشيرا إلى أنه سيكون في جدة قريبا لحسم ملف مستقبله الاحترافي، موضحا أن إنتهاء عقد إعارته مع العميد ينتهي في شهر يونيو القادم، وفقا لصحيفة عكاظ.

وقال كهربا، إنه يضع الأولوية لنادي الاتحاد في حال عرضه للبيع من قبل نادي الزمالك المصري، موضحا أن متابع للأوضاع في نادي الاتحاد، وأنه على تواصل دائم مع المسؤولين، مشيرا إلى أنه في انتظار تحديد مصيره في الأيام المقبلة.