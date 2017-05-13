اليمن ترحب بتعيين منسق جديد للشؤون الإنسانية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

رحب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبد الرقيب فتح، أمس الجمعة، بقرار الأمين العام للأمم المتحدة تعيين البريطاني مارك لوكوك وكيلاً للشؤون الإنسانية ومنسقًا للإغاثة الطارئة لليمن.

ودعا الوزير فتح، لوكوك إلى الاطلاع على الوضع الإنساني في اليمن وحجم الكارثة الإنسانية الناتجة عن الحرب التي قامت بها ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، ضد الشعب اليمني.

وأكد فتح أن الحكومة اليمنية ترحب بكل الجهود لإيصال الإغاثة لأبناء الشعب اليمني، وتبذل كافة التسهيلات لعمل المنظمات الإغاثية في اليمن.