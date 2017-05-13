متحدث جامعة شقراء يكشف حقيقة منع مسن من دخول حفل تخرج ابنه - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لجامعة شقراء الدكتور عبدالعزيز الجارالله، عن حقيقة صورة المسن الجالس على كرسي انتظار قبل دخول قاعة حفل تخرج ابنه في الجامعة والتي أثارت جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الجارالله، في مداخلة هاتفية على برنامج «ياهلا» على قناة «روتانا خليجية»، أن المسن وصل أثناء وقت الصلاة وطلب منه المنظمين الانتظار حتى انتهاء الصلاة وفتح أبواب القاعة وتم إدخاله بعدها.

يذكر أنه الصورة أثارت جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أدعوا أنه تم منع المسن من دخول حفل تخرج ابنه في جامعة شقراء بسبب مقاعدهم المحدودة، مطالبين بتوضيح رسمي للواقعة، وأطلقوا هاشتاق «#منع_شايب_من_دخول_حفل_التخرج » على «تويتر».