البشير يعلن دعمه لحكومة «الوفاق الوطني»‎ - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، مساء أمس الجمعة، دعم الرئاسة السودانية لحكومة الوفاق الوطني، التي تضم كافة القوى السياسية، ذلك في خطاب له، عقب أداء وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

وأضاف البشير، أن أمام حكومة الوفاق الوطني تحدٍ كبير، يتمثل في إنزال وثيقة الوفاق الوطني، ومخرجات الحوار، إلى أرض الواقع.. السودان مقبل على مرحلة هامة في تاريخه، وحكومة الوفاق الوطني ستكون أمينة على ما تم الاتفاق عليه في الحوار».

وأوضح الرئيس السوداني أن الحكومة تضامنية، والكل لدية رؤية، وهذه الرؤى يجب أن لا تؤدي إلى اختلاف، وإنما تلاحم للخروج بأداء متميز، مشيرا إلى أهمية أن تكون الحكومة متجانسة، لتقود البلاد إلى انتخابات عام 2020 الرئاسية، التي أعلن البشير في وقت سابق أنه لن يترشح فيها.