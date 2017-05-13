«الأمن الإلكتروني» ينصح باتباع بعض الخطوات لتجنب تضرر «الكمبيوتر» بفيروس «فدية» - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

حذر مركز الأمن الإلكتروني بالمملكة، مساء أمس الجمعة، وصول فيروس الفدية « Ransomware »، الذي ضرب عشرات الدول حول العالم مؤخراً إلى المملكة، والذي يصيب الأجهزة العاملة بنظام «ويندوز»، وتأثر بسببه أكثر من 45 ألف جهاز حاسب حول العالم.

وقال مركز الأمن الإلكتروني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، «لاحظ انتشار فيروس فدية «Ransomware» للأجهزة العاملة بنظام ويندوز، وينصح بإغلاق المنافذ المتصلة بالإنترنت ١٣٥، ١٣٩، ٤٤٥، كذلك تثبيت التحديث «MS17-010» من أجل إغلاق الثغرة المستغلة في هذا الهجوم».

يذكر أنَّ فيروس فدية يستغل ثغرة خطيرة في بروتوكول SMB تعرف بـ MS17-010 وقد قامت شركة مايكروسوفت بإصدار تحديث خاص لها في منتصف شهر مارس الماضي.