بالصور.. حفل تخريج الطلاب والطالبات بمصر بحضور السفير قطان - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أقامت الملحقية الثقافية السعودية بجمهورية مصر العربية، مساء أمس الجمعة، حفل تكريم للطلاب السعوديين المتخرجين والمتفوقين للعام الدراسي 2016/2017م بمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مصر بحضور سفير المملكة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبد العزيز قطان.

ورفع السفير أحمد قطان في كلمته خلال الحفل أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد على الرعاية الفائقة التي توليها المملكة للتعليم، ووجه الشكر والتقدير لوزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، على الجهد الكبير الذي يبذله لمواصلة ومواكبة التطور العلمي في أنحاء العالم.

وهنأ السفير أحمد قطان الخريجين بهذه المناسبة، موصيا إياهم بتقوى الله سراً وعلانية وأن يعلموا أن اليوم هو بداية الطريق وليس نهايته، وأن عليهم أن يقدموا لوطنهم كل الجهد، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد في حياتهم العملية لخدمة ديننا الحنيف ومليكنا المفدى.

من جانبه نوه الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مصر الدكتور خالد بن عبدالله النامي بالدعم الكبير الذي تلقاه الملحقية الثقافية في مصر ممثلة بسفير المملكة وحرصه الدائم على تذليل كل الصعوبات التي تواجه أبنائنا الطلاب، مقدماً التهنئة لأولياء أمور الطلبة الذين بذلوا الكثير من أجل يوم الحصاد الذي يسعدون فيه بتخرج وتفوق فلذات أكبادهم ويمثل تتويجا لسنوات جادة من التحصيل الدؤوب في بلدهم الثاني مصر.