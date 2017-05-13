مستشفى يمني يطلق نداء استغاثة بعد وصول عدد كبير من المصابين بالكوليرا - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

ناشدت إدارة مستشفى حكومي بمحافظة أبين باليمن، وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إلى سرعة تقديم العون والمساعدة لمجابهة وباء الكوليرا، بعد انتشاره بشكل كبير خلال اليومين الماضيين.

وقالت إدارة مستشفى محنف في رسالة استغاثية، إنه وصل خلال اليومين الأخيرين 50 حالة مصابة بإسهال مائي حاد، مشيرة إلى وفاة شخص مصاب بالكوليرا فور وصوله للمستشفى، مضيفة أن وباء الكوليرا بدأ ينتشر بشكل كبير في معظم مناطق لودر.

وأوضحت المستشفى أن حالات كثيرة لم تتمكن من وصول المستشفى نظرا لبعد المسافة، وأخرى لجهل السكان بخطورة المرض.