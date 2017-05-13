ماكرون يكسب ثقة الشعب الفرنسي بقائمة «الجمهورية إلى الأمام» - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

أعلن أغلبية الشعب الفرنسي، دعمهم لقائمة الأسماء التي رشحها حزب الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون «الجمهورية إلى الأمام»، للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها ما بين 11 و18 يونيو المقبل.

وبحسب استطلاع أجراه مركز «هاريس» فإن 76% من الفرنسيين أعربوا عن إعجابهم بقائمة الأسماء التي أعلنها الحزب، الخميس الماضي، فيما اعتبر 39% من المشاركين في الاستطلاع، اختيار ماكرون، لهذه الأسماء بأنه «مشروع جيد».

وأظهرت نتائج استطلاع آخر أجرته «هاريس»، بأن التحالف الذي شكله ماكرون مع فرانسوا بايرو، رئيس حزب الحركة الديمقراطية سيفوز بنسبة 29% من الأصوات، وسيتصدر الأحزاب المشاركة في الانتخابات.

واختار حزب ماكرون، «الجمهورية إلى الأمام»، الخميس، قائمة جزئية مكونة من 428 مرشحًا، نصفهم من المجتمع المدني والنساء، للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.