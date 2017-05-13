منح الفرنسيين تأشيرة زيارة للمملكة لـ4 سنوات - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

منحت، المملكة، أمس الجمعة، المواطنين الفرنسيين تأشيرة الزيارة إلى الأراضي السعودية تكون مدة صلاحيتها 4 سنوات.

وأعلنت سفارة المملكة بباريس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، منح الفرنسيين تأشيرة الزيارة لمدة 4 سنوات، وذلك في إطار المعاملة بالمثل نظراً لمنح السلطات الفرنسية المواطنين تأشيرة لمدة 4 سنوات متعددة السفرات.

وأوضح سفير المملكة في فرنسا الدكتور خالد العنقري، أن القرار يأتي في إطار تعزيز العلاقات «الفرنكو سعودية»، لاسيما على الصعيدين العلمي والاقتصادي.