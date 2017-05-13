ضبط عصابة تزوير أموال وبحوزتهم مبالغ مزورة وأجهزة حاسب آلي بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، بأن الدوريات السرية بدوريات أمن محافظة جدة ضبطت عصابة تخصصت في تزييف النقود مكونة من 3 أشخاص من جنسية عربية، يوم ١٥ شعبان ١٤٣٨هـ.

وكشف القرشي عن، أنه ان العثور بحوزتهم على مبالغ مالية مزورة وأجهزة حاسب آلي وقطع نحاسية تستخدم في عملية زخرفة النقود وطابعات ملونة، موضحا أنهم أقروا بما نسب إليهم والإرشاد على كيفية تزييف العملات، وتم التحفظ عليهم بمركز الشرطة المختص لاستكمال الإجراءات اللازمة وسيتم إحالتهم لجهة الاختصاص.