«شجاعة شابين» تنقذ أطفال من الموت بعدما حاصرتهم النيران في منزلهم بسكاكا - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أشاد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش الرويلي، بشجاعة شابين أنقذا أطفال إحدى العائلات التي تجاورهما بعد اشتعال النيران في منزلهم في منتصف الليل.

واقتحم الشابان أمجد ومحمد سلطان، الغرفة المحتجز بها الأطفال بالمنزل المشتعل بالنار، بعدما تتبعا صوت صراخ الأطفال في منتصف الليل، وأخرجا الأطفال من الغرفة قبل أن يتم نقلهما إلى المستشفى بعد تعرض أحدهما لحالة إغماء.

وأوضح الرويلي أن الشابين قاما بعمل بطولي يستحق الشكر والثناء، مشيرا إلى اتصال مدير الدفاع المدني هاتفيا لتقديم الشكر لهما على شجاعتهما.