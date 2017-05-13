وزيرا خارجية مصر وروسيا يؤكدان أهمية دفع مفاوضات سوريا في جنيف - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجى لافروف، جهود التسوية السياسية في سوريا ونتائج اجتماعات استانة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في تصريح له أمس الجمعة، بأن الجانبين أكدا على أهمية الدفع بالمفاوضات السياسية في جنيف، ومحورية الحل السياسي للأزمة السورية، لافتاً الانتباه إلى أن مباحثات الجانبين تطرقت إلى العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا والاجتماعات المقرر عقدها خلال الفترة القادمة بين وزيري خارجية ودفاع البلدين.