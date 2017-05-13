ولي العهد يرأس اجتماع المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

رأس الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مساء أمس الجمعة، اجتماع المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في دورته الخامسة والأربعين.

وناقش المجلس جدول أعماله وأبرز إنجازات الجامعة العلمية والإدارية والمالية خلال دورته السابقة وما سيتم خلال دورته اللاحقة، وذلك بحضور رئيس الجامعة نائب رئيس المجلس الأعلى الدكتور جمعان رشيد بن رقوش، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، ووزير العدل السابق بالجمهورية اللبنانية أشرف أحمد ريفي، ووزير التنمية المحلية السابق بجمهورية مصر العربية الدكتور أحمد زكي بدر، وأمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور سلطان أبو عرابي العدوان، والرئيس التنفيذي لصندوق العمل بمملكة البحرين الدكتور إبراهيم محمد جناحي، ومدير جامعة الرباط الوطني بجمهورية السودان الفريق الدكتور عبداللطيف عشميق خليفة، ومدير جامعة الحسن الأول بالمملكة المغربية الدكتور أحمد نجم الدين، وأمين المجلس الأعلى للجامعة الدكتور محمد بن عبدالله العميري.