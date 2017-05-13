بالصور.. مدني الباحة يباشر احتجاز عائلة في وادي الجانبين بسبب الأمطار - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

هطلت مساء أمس الجمعة، أمطار خفيفة إلى متوسطة على كلاً من: «منطقة الباحة ومراكزه – محافظة بني حسن ومراكزها – محافظة العقيق ومراكزها – محافظة بلجرشي ومراكزها – محافظة المندق دوس -محافظة القرى – محافظة قلوه -محافظة المخواه ومحافظة غامد الزناد».

وسال على اثرها الأودية التالية «وادي الجنابين في بلجرشي وعدد من الاوديه في جميع المحافظات»، جعلها الله امطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

وأفاد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بأنه نتج عن الأمطار احتجاز عائلة مكونة من أربعة أشخاص في وادي الجانبين وتم إخراجهم بصحة جيدة كما تم إخراج شخصين من وادي الجنابين من قبل فرقة بالشهم وهم بصحة جيدة وتم مباشرة بعض الحالات البسيطة والتي تم التعامل معها، دون تسجل أي حالة إصابة أو وفاة.

وأهاب الغامدي، بجميع الأخوة المواطنين والمقيمين الى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني عبر مواقع التواصل الاجتماعية ومتابعة وسائل الإعلام المختلفة حفاظاً على سلامتهم ، كما يتمنى الدفاع المدني للجميع السلامة الدائمة.