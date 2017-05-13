 مختص يتوقع استمرار الحالة الجوية غير المستقرة حتى الأسبوع المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

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مختص يتوقع استمرار الحالة الجوية غير المستقرة حتى الأسبوع المقبل

مختص يتوقع استمرار الحالة الجوية غير المستقرة حتى الأسبوع المقبل
طلال الغامدي(صدى):

أفاد المختص في شؤون الطقس تركي الجمعان، بأن حالة الأحوال الجوية غير المستقرة ستستمر حتى الأسبوع المقبل، متوقعا سقوط أمطار غزيرة ببعض مناطق المملكة، وذلك بسبب تجدد هبوب الهواء والتيار العلوي.
وأضاف الجمعان، أن الحالة الجوية ستؤثر على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير والباحة وحائل وشمال الوسطى، مشيرا إلى أسباب الاضطرابات الجوية لتزايد هبوب التيار البارد والتي تؤثر على انخفاض الضغط السطحي وتصاعد الهواء السطحي بفعل الحرارة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3121 ] نشر منذ 54 دقيقة

الله يعدي هالأسبوعين ع خير قاعدين نحسبها بالدقائق ، ترى واصلين حدنا مافينا نأجل الإختبارات😩

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