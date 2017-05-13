وظائف هامة لكرسي " القير " - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تستخدم السيارات ما يسمى بالكراسي منها للمكينة ومنها للقيربوكس أو علبة التروس خصوصاً وأن هذه القطع تلعب دوراً مهماً في السيارة.

كرسي القير هو قاعدة تقوم بتثبيت علبة التروس بالشاسيه وهو عادة ما يكون مصنوع من الرابر أي الكاوتشوك والحديد لامتصاص الاهتزازات التي تصدر من القيربوكس كي لا تشعر بها بينما تقود السيارة. ومع التطور التكنولوجي الذي طال عالم السيارات بات يتواجد أيضاً كراسي قير وكراسي مكينة فيبرغلاس بحيث تعطي أداء أفضل.

من الضرروي أن تعلم بأن الرابر مهم جداً في كرسي القير فهو كما ذكرنا مسؤول عن امتصاص الرجات والاهتزازت التي تنتجها علبة التروس لذلك وبمجرد تلف تلك هذه القطعة الكاوتشوكية، سوف تبدأ تشعر برجة داخل السيارة وهذه الرجة قد تزداد أيضاً بشكل كبير في حال تلفت الرابر المتواجد في كرسي المكينة.

إن الحفاظ على كرسي القير أو حتى كرسي المكينة يكمن في عدم الضغط على دواسة الوقود بشكل مفاجئ كي لا تحمّل الكاوتشوك ضغطاً كبيراً، علماً بأن هذا الأخير يتمتع بعمر افتراضي بالتأكيد لا يمكن أن تتخطاه.

بعد أن تشعر برجة قوية في السيارة لا تتردد أبداً في التوجه نحو الميكانيكي الذي تثق به كي يقوم بالكشف أولاً على كراسي المكينة وثانياً على كرسي القير لأن هذه الاهتزازات في غالبية الأوقات قد تكون ناتجة عن تلف كاوتشوك هذه القطع.