سؤالان يؤكدان لكي إذا كنتي تُريدين علاقة دائمة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

عندما تمر العلاقة ببعض المشاكل الزوجية وبخاصة بعد أن يمر وقت طويل عليها، يصل الزوجان الى مرحلة يسألان أنفسهما ما إذا كانت علاقتهما ثابتة، وما إذا كان الحب بينهما لا يزال كبيرًا كالسابق.

وكثيرة هي الأمور التي يمكنكما القيام بها لإنقاذ علاقتكما لكن قبل الوصول إلى الحلول وإلى الخطوات المساعدة في ذلك، وعليك أن تطرحي على نفسك سؤالين اثنين لا أكثر.

1- ما هي أكثر التفاعلات إلهامًا لي في العلاقة؟

2- ما هي أكثر التفاعلات إيلامًا لي في العلاقة؟

أولًا قد يبدو لك أن هذين السؤالين عاديين، لكن من المهم جدًا أنّ تفكري بعمق قبل الإجابة عنهما، لماذا؟

لأننا ننجرح ونطير فرحًا في الأماكن الأهم والأغلى على قلوبنا، والأمر ينطبق على علاقتك بزوجك تمامًا. وهذه التفاعلات والإنفعالات التي تشعرين بها هي التي تؤثر بشكل مباشر على سلوكك في العلاقة سواء إيجابيًا ام سلبيًا!

لذا إذا أردتما ترسيخ الروابط بينكما وتقوية الصلات بين بعضكما البعض، فعليكما أن تسألا أنفسكما عن التصرفات التي يقوم بها كل منكما وتجعل الآخر سعيدًا فعلًا، فتقدران وجودها في علاقتكما والأخرى التي تؤذي كل منكما بشكل أو بآخر لكي لا تسلطا الضوء عليها وتجعلا منها عقبات في وجه سعادتكما.