مقتل 4 أشخاص بينهم شرطي بهجمات متفرقة في العراق - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

قتل 4 أشخاص بينهم شرطي وأصيب 7، أمس الجمعة، في هجمات وقعت بمناطق متفرقة من بغداد، ومحافظة ديالى شرق العاصمة العراقية.

وقال حبيب الشمري، النقيب في شرطة محافظة ديالى، إن «عبوة ناسفة، زرعها في الغالب مسلحو تنظيم داعش انفجرت في دورية للشرطة قرب قرية الكبة شمال شرق بعقوبة عاصمة ديالى».

وأشار الشمري إلى أن التفجير أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ضابط برتبة رائد بجروح، كما قتل مدني إثر انفجار عبوة ناسفة ثانية أسفل سيارته في منطقة الشاني قرب ناحية بهرز، جنوب بعقوبة.

وأوضح النقيب نزهان الخضر، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار، على مدني في منطقة البكرية التابعة لقضاء أبو غريب غرب بغداد، مما أسفر عن مقتله في الحال، مشيرا إلى مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بانفجار عبوة ناسفة على مقربة من متاجر في ناحية الرشيد جنوب بغداد.