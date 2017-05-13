 أمطار غزيرة على ظهران الجنوب وأملج - صحيفة صدى الالكترونية

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أمطار غزيرة على ظهران الجنوب وأملج

أمطار غزيرة على ظهران الجنوب وأملج
محمد بن طحيطح(صدى):

هطلت، مساء أمس الجمعة، أمطارا غزيرة على محافظة ظهران الجنوب جنوب منطقة عسير، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
كما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المراكز الشرقية التابعة لمحافظة أملج شملت السهلة والمخبي بمركز الشبحة، وحراض التابعة لمركز حراض ، والهجمية والغرزة التابعة لمركز الهجمية.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 381 ] نشر منذ 1 ساعة

ماشاءالله تبارك الله مبروكين الخيرات يا اهل الجنوب
عقبالنا في الرياض

[ عدد التعليقات: 12683 ] نشر منذ 1 ساعة

إن شاء الله يارب ربي يروي عاصمتنا الحبيبه 😆😍

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