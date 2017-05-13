أمطار غزيرة على ظهران الجنوب وأملج - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

هطلت، مساء أمس الجمعة، أمطارا غزيرة على محافظة ظهران الجنوب جنوب منطقة عسير، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

كما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المراكز الشرقية التابعة لمحافظة أملج شملت السهلة والمخبي بمركز الشبحة، وحراض التابعة لمركز حراض ، والهجمية والغرزة التابعة لمركز الهجمية.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.