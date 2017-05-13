أمطار غزيرة على ظهران الجنوب وأملج - صحيفة صدى الالكترونية

أمطار غزيرة على ظهران الجنوب وأملج
هطلت، مساء أمس الجمعة، أمطارا غزيرة على محافظة ظهران الجنوب جنوب منطقة عسير، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
كما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المراكز الشرقية التابعة لمحافظة أملج شملت السهلة والمخبي بمركز الشبحة، وحراض التابعة لمركز حراض ، والهجمية والغرزة التابعة لمركز الهجمية.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
ابو تركي[ عدد التعليقات: 381 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاءالله تبارك الله مبروكين الخيرات يا اهل الجنوب
عقبالنا في الرياض
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12683 ] نشر منذ 1 ساعة
إن شاء الله يارب ربي يروي عاصمتنا الحبيبه 😆😍