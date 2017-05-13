بالفيديو.. متحدث جامعة شقراء يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة «السلام الملكي» - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم جامعة شقراء الدكتور عبدالعزيز الجارالله، عن تفاصيل جديدة للواقعة التي حدثت الخميس الماضي، في جامعة شقراء أثناء عزف السلام الملكي في حفلة تخريج دفعة من الطلاب.

وأوضح الجارالله، أن الفيديو المتداول صور بعد وصول أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر لمقر حفل التخريج بلحظات، حيث صاحب وصوله البدء بعزف السلام الملكي مباشرة، مشيرا إلى أن أمير الرياض عاتب بعض الحضور لعدم وقوفهم أثناء عزف السلام الملكي، ثم وجه إليهم الكلام الذي تم تداوله في المقطع: «ألا تحترمون الوطن؟ الذي لا يحترم الوطن يغادر القاعة».

وقال الجارالله في مداخلة هاتفية على برنامج «ياهلا» على قناة «روتانا خليجية»، إنه لم يطرد أي شخص من القاعة كما أشيع، مضيفا أن المعنيين بكلام الأمير فيصل بن بندر بادروا مباشرة للوقوف، وامتثلوا لكلامه، وظلوا جالسين في أماكنهم حتى نهاية الحفل، ولم يخرج أي شخص منهم من القاعة.

وأفاد الجارالله بأنه يعتقد أن أصحاب الواقعة من آباء الطلاب الخريجين، لافتا إلى أنه لا يعرف الأسباب التي دفعتهم لعدم الوقوف، موضحا أن أمير منطقة الرياض ألقى في نهاية الحفل كلمة توجيهية لجميع الحاضرين على خلفية الواقعة ذاتها.