متحدث وزارة التعليم يعقب على تقرير «صدى» حول تمزيق المقررات الدراسية - صحيفة صدى الالكترونية

متحدث وزارة التعليم يعقب على تقرير «صدى» حول تمزيق المقررات الدراسية
علق المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي على التقرير الذي نشرته «صدى» حول ظاهرة تمزيق ورمي الطلاب للكتب الدراسية بعد الانتهاء من الاختبارات، قائلا: «دور المدرسة تربوي وتحرص من خلاله على تعزيز علاقة الإحترام من الطالب للكتاب وتوعيته بأن الكتاب مصدر قيم ومهم في حياتنا».
وأضاف العصيمي في تصريح خاص لـ«صدى»، أن أهمية الكتاب لا تقتصر على وجود الطالب في المدرسة بل لابد أن تتسع وتستمر بعد مرحلة الدراسة، مؤكدا أن احترام المنهج بما فيه من نصوص واجب ديني ووطني.
💞ديم[ عدد التعليقات: 3114 ] نشر منذ 9 دقائق
والله ي العصيمي مافهمت شششئ من هرجك🤔
عموماً من أصبح أفلح فيك تعيد هرجك باكر بصيغة آخرى يمكن أفهم علاگكك😂😂😜