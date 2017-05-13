«كهربا» يتغزل في ابنة «الحضري»: ممتن لوجودك في حياتي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

احتفل محمود كهربا، لاعب نادى الزمالك المصري المعار إلى نادي اتحاد جدة، بخطوبته من شدوى عصام الحضري حارس عرين المنتخب المصري بمنطقة السادس من أكتوبر.

ونشر «كهربا»، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة من حفل الخطوبة، وعلق قائلًا: «أنا ممتن لوجود تلك المرأة فى حياتي، بارك الله لى فيها».