«كهربا» يتغزل في ابنة «الحضري»: ممتن لوجودك في حياتي - صحيفة صدى الالكترونية

«كهربا» يتغزل في ابنة «الحضري»: ممتن لوجودك في حياتي
احتفل محمود كهربا، لاعب نادى الزمالك المصري المعار إلى نادي اتحاد جدة، بخطوبته من شدوى عصام الحضري حارس عرين المنتخب المصري بمنطقة السادس من أكتوبر.
ونشر «كهربا»، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة من حفل الخطوبة، وعلق قائلًا: «أنا ممتن لوجود تلك المرأة فى حياتي، بارك الله لى فيها».
ابو ابراهيم٢[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 21 دقيقة
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا
💞ديم[ عدد التعليقات: 3114 ] نشر منذ 16 دقيقة
لا إله إلا الله ، ي فتاح ياعليم يارزاق ياكريم أصبحنا وأصبح الملك لله
أجل تقول: «أنا ممتن لوجود تلك المرأة فى حياتي ».
😂😂متى عرفتها؟
ياد ياكهربا أركد يابابا ترى باقي ماقصيت الشريط عشان تقول مثل هالكلام
يبغي لك ع الأقل سنة بعدين تحكم
يمكن بعد سنة تغرد وتقول الله يخرب بيتك ع بيت اللي خلفوك وينعن اليوم اللي شوفتك فيه
كان يوم أغبر الله لايعيدههههه😂😂