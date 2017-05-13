بالفيديو.. البازعي: مشكلة الفن في السعودية دينية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرئيس الجمعية السعودية للثقافة والفنون سلطان البازعي، يظهر موافقته على فكرة كون مشكلة السينما في المملكة مشكلة دينية.

وأعلن ” البازعي ” خلال مقطع الفيديو الذي عرض عبر قناة ” mbc ” الفضائية، عن تفاؤله بأن يشهد عام 2018 إنشاء أول دار سعودية للسينما.