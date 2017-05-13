بالفيديو.. البازعي: مشكلة الفن في السعودية دينية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. البازعي: مشكلة الفن في السعودية دينية
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرئيس الجمعية السعودية للثقافة والفنون سلطان البازعي، يظهر موافقته على فكرة كون مشكلة السينما في المملكة مشكلة دينية.
وأعلن ” البازعي ” خلال مقطع الفيديو الذي عرض عبر قناة ” mbc ” الفضائية، عن تفاؤله بأن يشهد عام 2018 إنشاء أول دار سعودية للسينما.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25910 ] نشر منذ 34 دقيقة
ومشكلة الدين انت وأمثالك , لا كثركم الله ,,
وطني الحبيب[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 13 دقيقة
مشكلة الفن هي قلة الحياء ومشكلة السينما هي قلة الأدب . انا ما ادري أيش حكاية السينما هذي اللي كل شوية وكان نعيش أزمة اجتماعية ومشاكل كبيرة إذا دخلت علينا السينما . واللي يسمع هؤلاء الكتاب يقول إن البلد تنتج مئات الأفلام سنويا!!! ماذا يريد هؤلاء اللي يدعون إنهم مفكرين وكتاب الأدب.صحيح إن الأدب صار قلة أدب.
للمعلومية العالم تجاوز مرحلة السينما لأنها انتهت بدورها القديمة أما الآن فمن أراد مشاهدة فيلم سينمائي فإنه يشاهده دون أن يغادر بيته عبر التلفزيون و يوتيوب يشاهد حتى الغثيان والاستفراغ.