مشاهدة قياسية لصورة الطفل قتيل الإرهاب في القطيف - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

حظيت صورة للطفل السعودي الذي لقى مصرعه اليوم بنيران الإرهابيين في حي الماسورة بالقطيف بمشاهدة قياسية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وجاءت تعليقات المغردين على صورة الطفل ذو العامين ،متضامنة مع والديه بعد أن خطفه الموت امام اعينهما في ثوان معدودة،ومدينة للإرهابيين الخونة قاتلي البراءة وأعداء الانسانية.

وكان قد لقى طفل سعودي، ومقيم من الجنسية الباكستانية مصرعهما، وأصيب عشرة أشخاص منهم ستة سعوديين ، احدهم بحالة حرجة ، وبينهم إمرأة وطفلان ، وأربعة من المقيمين اثنان من الجنسية الباكستانية والثالث من الجنسية السودانية والرابع من الجنسية الهندية بحالة حرجة، فيما تعرض أربعة من رجال الأمن لإصابات طفيفة،جراء اطلاق نار عليهم بطريقة عشوائية من عناصر إرهابية اعترضت عمال شركة منفذة لأحد المشاريع التنموية لتطوير حي المسورة ،بعد اشتباك العناصر الأمنية معهم .