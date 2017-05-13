بالفيديو.. لحظة أنهيار طفلة لأكتشافها شعر على ذراعها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة انهيار الطفلة ليلى البالغة من العمر 3 سنوات بعد أن وجدت شعرا على ذراعها.

وظهرت الطفلة في الفيديو وهي تصرخ في المقعد الخلفي لسيارة والدتها وبدأت تبكي بعد اكتشاف بعض الشعر على ذراعها.

شاركت الأم اللقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت أنها كانت على وشك التحرك بالسيارة والتنزه مع أطفالها الثلاثة عندما بدأت ليلا بالصراخ، حيث شعرت بأن كارثة قد وقعت، لكنها سرعان ما أدركت أن هناك شعرا على ذراع ابنتها، ويبدو أنه أثار خوفها.