 الحضري مهنئا ابنته وكهربا بالخطوبة: «ربنا يسعدكوا» - صحيفة صدى الالكترونية

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الحضري مهنئا ابنته وكهربا بالخطوبة: «ربنا يسعدكوا»

الحضري مهنئا ابنته وكهربا بالخطوبة: «ربنا يسعدكوا»
نواف السالم(صدى):

عبر عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر الوطني، عن بالغ سعادته بمناسبة خطوبة ابنته «شدوى» على محمود كهربا لاعب نادى الزمالك المصري المعار إلى نادي اتحاد جدة.

ونشر «الحضرى»، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم الجمعة، صورة من حفل الخطوبة، وعلق عليها قائلًا: «فرحتى بيكى متتوصفش يا شدوى انتى وكهربا ربنا يحميكوا ويسعدكوا».


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 5 دقائق

طيب وش لامنا صلاح فيه
فرحته عامره والا ماهي عامره
..الاخبار يعني

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