الحضري مهنئا ابنته وكهربا بالخطوبة: «ربنا يسعدكوا» - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

عبر عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر الوطني، عن بالغ سعادته بمناسبة خطوبة ابنته «شدوى» على محمود كهربا لاعب نادى الزمالك المصري المعار إلى نادي اتحاد جدة.

ونشر «الحضرى»، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم الجمعة، صورة من حفل الخطوبة، وعلق عليها قائلًا: «فرحتى بيكى متتوصفش يا شدوى انتى وكهربا ربنا يحميكوا ويسعدكوا».