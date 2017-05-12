إنقاذ 4 مواطنين انجرفت مركبتهم في سيول وادي لجب بالريث - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

انقذت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان 4 مواطنين احتجزهم السيل أثناء تنزههم بوادي ” لجب ” بمحافظة الريث رغم تحذيرات دوريات السلامة.

وكشف المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني؛ أن الفرق تلقت بلاغًا عن احتجاز أشخاص بوادي لجب بمحافظة الريث، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتجاز ٤ أشخاص سعوديين أثناء تنزههم بوادي “لجب” على رغم تحذيرات دوريات السلامة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أن مياه السيل بوادي لجب جرفت مركبتهم؛ وقامت فرق الدفاع المدني بربط وتثبيت المركبة بالحبال لمنع استمرار انجرافها، وإنقاذ المحتجزين قبل وصول سيل آخر من وادي معري.

وجرى نقلهم إلى منطقه آمنة وهم بصحة جيدة ولله الحمد.

وجدد المقدم ” القحطاني ” تحذيراته بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة أثناء هطول الأمطار وجريان السيول المنقولة.

