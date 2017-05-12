شقيقين ينقذ أطفال جيرانهم من وسط النيران - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تمكن الشابان أمجد ومحمد ابنا سلطان المظهور ” من مدينة سكاكا ” ، ليلة الجمعة، من إنقاذ أطفال عائلة جيرانهم، بعد أن اشتعلت النيران في منزلهم.

وبدأت الواقعة بسماع أمجد ومحمد بكاء وأصوات صادرة من منزل الجيران الساعة الثانية بعد منتصف الليل؛ فتوجَّها فورًا لمصدر الصوت، ووجدا النار تشتعل في المنزل؛ فهبَّا لمصدر الصوت، وتبيَّن وجود أطفال محاصرين في إحدى الغرف؛ فاقتحما المنزل وسط الدخان الكثيف، وحملا الأطفال، وأخرجاهم للشارع.

وفي هذه الأثناء سقط الشاب أمجد مغشيًّا عليه بسبب تعرضه للدخان الكثيف، بينما تحامل أخوه محمد على نفسه، وأوقف سيارة مارة بالطريق؛ ليتم إسعاف الأطفال والشابَّيْن. وقد قرر الطبيب إدخال الشابَّيْن المستشفى حتى يتماثلا للشفاء، وبعد ذلك غادرا ظهر اليوم مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بسكاكا.

وأشاد متحدث مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، المقدم معيش بن نمر الرويلي بدور الشابين قائلًا: ” إن ما قام به الشابان عمل يستحق الشكر والثناء؛ لذا أجرى مدير الدفاع المدني بالمنطقة اتصالاً هاتفيًّا بهما، قدَّم من خلاله شكره على هذا العمل ” .