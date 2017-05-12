خلو المحافظات اليمنية المحررة من الإصابة بالكوليرا - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أعلن اللواء الركن حسين عرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني، خلو المناطق المحررة من أية إصابة بالكوليرا.

وأوضح اللواء عرب أن ما ظهر قبل عده أشهر ماهي إلا حالات مشتبه وإسهال مائي حاد، مشيداً بجهود منتدى العالم الإنساني العالمي ومؤسسة الإغاثة الإسلامية في المجال الإغاثي.

وأكد اللواء عرب، على استعداد الحكومة اليمنية تذليل الصعوبات والتحديات كافة التي تواجه المنظمات الإغاثية.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس منتدى العالم الإنساني العالمي الدكتور هاني البنا، ومدير مؤسسة الإغاثة الإسلامية عبدالرحمن المحرابي.