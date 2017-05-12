«فيلانويفا» يحصل علي عرض مغري للتجديد للاتحاد - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلن محترف نادي الاتحاد، التشيلي كارلوس فيلانويفا، الموافقة علي التجديد في كشوفات نادي الاتحاد لمدة موسم اخر بعد الاتفاق على كافة بنود العقد الجديد واستلام رواتبه المتأخرة خلال الساعات الماضية.

وكشفت مصادر داخل النادي، عن حصولة لزيادة ٦٠٠ ألف دولار عن عقده السابق ليصل إلى ١.٨مليون دولار في الموسم ، ليقفل بذلك الباب على الاندية السعودية والخليجية والتشيلية التي كانت تنوي الاستفادة منه.