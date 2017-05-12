التعاون الخليجى يجدد موقفه الثابت تجاه وحدة وسيادة اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

جدد مجلس التعاون لدول الخليج، مواقفه الثابتة تجاه وحدة وسيادة الجمهورية اليمنية، والحفاظ على أمنها واستقرارها، كما جدد دعمه لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل الى حل سلمى للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأكد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى الأمين العام لمجلس التعاون، فى بيان اليوم الجمعة، أن دول المجلس تدعو جميع مكونات الشعب اليمنى الشقيق فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن الى نبذ دعوات الفرقة والانفصال، والالتفاف حول الشرعية لبسط سلطة الدولة وسيادتها واستعادة الأمن والاستقرار فى كافة مناطق اليمن، وإعادة الأمور الى نصابها حتى يتسنى للشعب اليمنى الشقيق استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى الشامل التى عالجت كافة القضايا اليمنية، بما فى ذلك القضية الجنوبية، مؤكداً أن جميع التحركات لحل هذه القضية يجب أن تتم من خلال الشرعية اليمنية والتوافق اليمنى الذى مثلته مخرجات الحوار.