مدني الطائف يؤكد جاهزيته لمواجهة السيول المحتملة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف جاهزيتها من خلال القوى البشرية والآلية لمواجهة أي طارئ.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر الشريف أنه سيتم تنفيذ الخطط والتدابير اللازمة بالمشاركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني لمواجهة أي حالة في حينه.

ونشرت الإدارة في المواقع التي تشير التوقعات إلى أنها قد تشهد أمطارا غزيرة ينجم عنها جريان السيول في الأوديةفرق القوارب، وفرق الإنقاذ المدعومة بمركبات ذات الدفع الرباعي والمجهزة تجهيزاً فنياً متكاملاً، ملحقة بالقوة البشرية المدربة للتعامل مع الحالات الطارئة للأمطار والسيول.

وياتي ذلك بهدف التمكن من سرعة التدخل الفوري ومباشرة الحالات عند الحاجة، وذلك عقب أن شهدت أودية شمال وجنوب وشرق الطائف جريان السيول فيها خلال اليومين الماضيين, وتم إنقاذ وفك احتجاز العديد من الحالات.