مصرع قياديين في حزب الله بحمص السورية - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

لقي قياديين في قوات النظام السوري وميليشيا حزب الله اللبناني، مصرعهم في مواجهات مع تنظيم ” داعش ” ، بالقرب من مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي.

وكان القيادي الأول من صفوف الميليشيا هو، ” علي محمد بيز ” ، الملقب بـ (أبو حسن بلال)، ابن بلدة مشغرة البقاعية اللبنانية.

والقيادي الثاني، ” حسين سامي رشيد ” ، الملقب بـ (الحاج باقر)، ابن بلدة مجدل زون الجنوبية اللبنانية.

وأكدت المصادر أنهما لقيا مصرعهما ” أثناء اقتحام سلسلة جبال الشومرية ” ، في ريف حمص الشرقي، في المواجهات مع تنظيم ” داعش ” .

وكانت قد أكدت مصادر مواليةٍ للنظام اليوم الجمعة، مصرع القيادي البارز في ميليشيات الشبيحة ” محمود ونّوس ” ، برفقة اثنين من عناصره، وإصابة ثلاثة مراسلين حربيين لوسائل إعلامٍ تابعةٍ للنظام في محيط مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.